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Спорт

«Краснодар» возглавит бывший тренер клуба АПЛ

Sky Sport Germany: бывший главный тренер «Норвича» Даниэль Фарке возглавит «Краснодар»

Фото: Chris Radburn / Reuters

Бывший главный тренер английского клуба «Норвич Сити» Даниэль Фарке возглавит «Краснодар». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Немецкий специалист является основным претендентом на данный пост. По информации издания, Фарке приедет в Россию вместе со своим штабом.

Фарке покинул пост главного тренера «Норвича» в ноябре 2020 года. Немецкий специалист возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством клуб дважды за четыре года поднимался в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

5 января «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. В клубе не сообщили причины этого решения. Белорусский специалист возглавил команду 6 апреля 2021 года. В первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) краснодарцы финишировали на пятом месте.

Дарья Коршунова
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