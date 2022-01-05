«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Гончаренко

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на сайте ФК.

«Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича», — говорится в сообщении клуба.

В сентябре российский миллиардер и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий сообщил, что к марту-апрелю 2022 года планирует изменить структуру футбольного клуба «Краснодар». Это связано с болезнью бизнесмена. По словам миллиардера, система финансирования клуба будет выстроена за счет пассивных вложений в размере 50-70 миллионов долларов, которые будут поступать без его участия.