Галицкий из-за своей болезни изменит структуру управления ФК «Краснодар»

Российский миллиардер и основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий сообщил, что к марту-апрелю 2022 года планирует изменить структуру футбольного клуба «Краснодар». Это связано с болезнью бизнесмена, передает РБК.

«Я не могу сказать, что отошел от оперативного управления. Я не могу там находится физическое какое-то время. Раз мы коснулись этого вопроса, мы работаем над тем, чтобы изменилась структура клуба. Он не должен зависеть от одного человека», — сообщил Галицкий.

По словам миллиардера, система финансирования клуба будет выстроена за счет пассивных вложений в размере 50-70 миллионов долларов, которые будут поступать без его участия.

Ранее Галицкий сообщил о своей болезни в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу». «Это не секрет для краснодарцев, я болею и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи [футбольного клуба "Краснодар"] (...) Это жизнь — ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», — признался Галицкий.