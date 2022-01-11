Названы главные условия для политической дестабилизации на Украине

Главными угрозами для политической дестабилизации на Украине станут распад правящего большинства в Верховной Раде, а также возможность консенсуса противников действующего президента Владимира Зеленского. Такое мнение эксперты агентства «Евразийские стратегии» МГИМО высказали в своем ежегодном докладе «Международные угрозы», с которым ознакомилась «Лента.ру».

В 2022 году есть несколько сценариев, в ходе которых Зеленский может серьезно потерять позиции, пишут эксперты. В первую очередь опасность для президента представляет бывший спикер парламента и глава его предвыборного штаба Дмитрий Разумков, недавно перешедший в оппозицию. Разумков собрал в Верховной Раде группу сторонников и теперь может расколоть парламентское большинство, которое пока лояльно Зеленскому. Бывший спикер способен консолидировать вокруг себя «разномастную украинскую оппозицию» благодаря тому, что не имеет негативного образа «бывшего» или «пророссийского» политика.

Против Зеленского играет тот факт, что президенту пока не удалось выполнить предвыборных обещаний: прогресса в урегулировании на Донбассе нет, а социально-экономическое положение украинцев не улучшилось. Украинское общество также недовольно мерами правительства в борьбе с COVID-19. Не помогает ситуации и конфликт Зеленского с олигархами, особенно с владельцем крупнейшей энергетической компании ДТЭК Ринатом Ахметовым.

«Однако у президента Украины остаются козыри», — пишут авторы доклада. В числе плюсов для Зеленского отмечают роль «российской угрозы», которая позволила главе государства получить поддержку силовиков и замкнуть на себя «патриотическую тему». Заявления о якобы скоплении российских войск на украинской границе появились осенью 2021 года, и с тех пор активно тиражируются украинскими и западными политиками. На руку Зеленского играет и раздробленность множества политических сил на Украине, которая «оставляет президенту место для маневра».

Наконец, немалую роль на внутриполитическую ситуацию окажет и итог переговоров России и США по гарантиям безопасности в Восточной Европе. Под вопросом находится возможность членства Украины в НАТО, и этот фактор тоже внесет вклад в судьбу страны.