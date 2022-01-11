США упрекнули в «размазывании» между странами ответственности за угрозы России

США «размазывают» между странами ответственность за размещение ракет малой и средней дальности у границ России, возлагая ее на НАТО. Такой упрек в беседе с «Лентой.ру» сделал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, на самом деле угрожающие РФ вооружения принадлежат Штатам, а не альянсу.

Он напомнил, что у альянса нет своих ракет, поскольку это просто бюрократическая структура. Вооружения размещают армии отдельных стран, которые входят в НАТО. Более того, только Соединенные Штаты могут разместить на территории Европы свои наземные ракеты средней и малой дальности, утверждает обозреватель.

Литовкин также пояснил, что в Румынии и Польше размещены американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, на которых при этом можно размещать крылатые ракеты «Томагавки», оснащенные ядерной боевой частью.

«Когда мы на это все время указывали американцам, еще когда работал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, они утверждали, что никогда этого не делали и это вообще невозможно... После того как [экс-президент США Дональд] Трамп вышел из этого договора, они показали, что могут разместить такие ракеты на земле, и даже провели испытательный пуск», — подчеркнул эксперт, добавив, что Россия готова пойти на симметричные действия, если американская сторона не гарантирует Москве безопасность.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Основные темы — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО и сокращение числа военных учений. По оценке замглавы МИД России Сергея Рябкова, у Москвы нет уверенности, что Вашингтон станет выполнять юридически оформленные договоренности о гарантиях безопасности, даже если стороны заключат соглашение.