Ученые назвали простуду средством защиты от коронавируса

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток от обычной простуды менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство жителей Великобритании еще не заразились коронавирусом и не были вакцинированы от COVID-19. Ученые исследовали 52 добровольцев, которые жили вместе с инфицированным человеком. Участники сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта.

Анализы крови брали в течение шести дней после того, как они вступили контакт с больным. Это дало возможность специалистам проанализировать уровни имевшихся T-клеток, которые были выработаны другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду.

Выяснилось, что у 26 добровольцев, которые не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у остальных участников исследования, которые заразились. «Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка», — пояснил один из авторов исследования, профессор Аджит Лалвани.

Специалисты при этом отмечают ограниченность своего исследования, поскольку оно было маленьким.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев заявили, что попадание новых штаммов коронавируса в животную среду может привести к серьезным мутациям вируса и новым вспышкам заболевания. По словам ученых, необходимо внимательно следить за омикрон-вариантом и у людей, и у животных, так как при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант.

