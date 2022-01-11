В США отреагировали на слова Рябкова об отсутствии планов вторжения на Украину
США продолжит подготовку ответа на случай «вторжения» России на Украину, так как все предпринимаемые Москвой шаги указывают на намерение напасть. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отреагировала на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов вторжения на Украину. Комментарий доступен на сайте Миссии Соединенных Штатов в ООН.
Дипломат заявила, что хотела бы верить словам российского замминистра. «Я хотела бы, чтобы оказалось правдой, что у них нет планов [вторжения на Украину]. Но все, что мы видели до сих пор, указывает на то, что они предпринимают шаги в этом направлении», — отметила Томас-Гринфилд.
Постпред обратила внимание, что выбор российской стороной конфликтного пути приведет к огромным экономическим издержкам, активизации присутствия НАТО в союзных странах на востоке альянса, а также увеличению оборонительной помощи Украине.
«В предстоящие дни Соединенные Штаты будут продолжать прилагать все усилия для деэскалации, диалога и дипломатического урегулирования этой ситуации. Но, как сказал сегодня заместитель госсекретаря [Уэнди] Шерман, и наши союзники и партнеры поддержали его, Россия должна предпринять шаги по деэскалации», — заключила Томас-Гринфилд.
Ранее замглавы МИД РФ Рябков заявил, что у Кремля нет планов нападать на Украину, в чем Москва заверила Вашингтон во время переговоров по гарантиям безопасности. По его словам, для российской делегации не стал неожиданностью тот факт, что во время дискуссии представители США в очередной раз высказали претензии по поводу сосредоточения российских войск вдоль границы Украины.