Белорусские лыжницы лишились места в сборной из-за поддержки оппозиции

Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович не допущены к международным соревнованиям по решению национальной федерации. Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, спортсменки были лишены лицензий, из-за чего не смогли участвовать в квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Отмечается, что решение было принято лично главой Белорусской федерации лыжных гонок Александром Дороховичем.

Андриюк заявила, что спортивные чиновники обвинили ее в поддержке оппозиции. Долидович также посчитала, что решение об исключении из сборной связано с политическими взглядами ее отца Сергея. «Лично я не сделала ничего, что могло бы оправдать мое отстранение и лишение лицензии», — добавила она.

В августе прошлого года Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио и попытался принудительно депортировать ее в Минск после того, как она выступила с критикой спортивного руководства страны. Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета белорусская спортсменка улетела в Польшу, где получила политическое убежище.