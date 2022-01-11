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Зюганов раскритиковал Казахстан за русофобскую политику

Лидер КПРФ Зюганов: политика Казахстана последние 30 лет была русофобской

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Русофобская политика, проводившаяся властями Казахстана после развала СССР, привела к существенному сокращению доли русских и других представителей нетитульной нации в стране. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, из Казахстана за последние 30 лет уехали более трех миллионов русских, украинцев и немцев.

«Эта абсолютная русофобская политика крайне опасна. Весь Северный Казахстан отстроен во многом русскими, которые и города создавали, и промышленные объекты, все строили, обустраивали», — заявил он.

В целом политик поддержал действия России в связи с протестами в Казахстане, однако отметил, что это уже «четвертый звонок» после событий на Украине, в Белоруссии и Армении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ограничивающий использование русского языка в сфере услуг в стране. Он обязывает предпринимателей переводить рекламу, вывески, прейскуранты, ценники и меню на казахский язык. Вывески на русском не запрещаются, однако их использование не является обязательным.

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Роман Кирьянов
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