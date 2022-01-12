В США показали разрушительное воздействие необычной «русской пули» калибра 17,145 миллиметра (в российской классификации). На ролик, опубликованный на YouTube, обратила внимание «Российская газета».

На видео показана стрельба из различных винтовок пулей необычной формы российского производства. С расстояния несколько десятков метров боеприпас пробивает насквозь кевларовый бронежилет и надетую на манекен армейскую каску.

«Испытатели оружия прокомментировали, что при таком попадании солдат, которого защищала каска, наверняка бы не выжил, поскольку боеприпас прошел навылет», — пишет издание.

Также пуля пробила тяжелый мешок с цементом и располагавшуюся за ним бутылку минералки. Последней целью для боеприпаса стала чугунная болванка толщиной несколько сантиметров, которую тоже удалось пробить.

Газета отмечает, что «марка и завод-производитель российского боеприпаса в видеоролике не называются».

В сентябре 2019 года бренд ORSIS заявил о начале серийного выпуска винтовки ORSIS-AR15J под патрон 5,56 на 45 миллиметров.