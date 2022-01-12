В Польше рассказали о «монетизации российской агрессии» в отношении Украины

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас рассказал в интервью «Украина.ру», как Запад занимается монетизацией, постоянно одалживая Киеву деньги и возвращая их с процентами в виде оплаты военных заказов, пугая всех так называемыми агрессивными планами России в отношении Украины.

«Я много раз повторял, причем на протяжении восьми лет, когда каждый день после Евромайдана пророчили ввод российской армии на Украину: если Россия пожелает, то после утренней переклички в Ростове ее солдаты съедят ланч в Харькове, пообедают в Киеве и еще успеют попить чаю во львовских кафе. А на ужин в таком случае я пригласил бы вас на нынешнюю польско-украинскую границу», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что, несмотря на активное обсуждение возможного вторжения России на Украину, ничего общего с реальностью оно не имеет. Рэнкас также добавил, что спекуляции на эту тему уже утомили Запад и спустя несколько месяцев постоянных подсчетов российской техники у границ с Украиной все чаще начинают звучать заявления о том, что, судя по всему, все это было лишь «блефом» президента России Владимира Путина.

Ранее бывший депутат Рады Тарас Черновол рассказал, что плохие взаимоотношения президента Украины Владимира Зеленского и бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель испортили перспективы сотрудничества между странами. Черновол заявил, что в отношениях Украины с Германией сугубо индивидуальный фактор станет решающим. По его словам, Зеленский ухудшил отношения с ФРГ, не раз жестко обидев Меркель.