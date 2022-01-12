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Спорт

Бывший футболист сборной Турции погиб в 27 лет

Бывший футболист сборной Турции и участник чемпионата Европы Ахмет Йылмаз Чалык погиб
Ахмет Йылмаз Чалык

Ахмет Йылмаз Чалык. Фото: Christian Hofer / Getty Images

Бывший футболист сборной Турции Ахмет Йылмаз Чалык погиб в результате ДТП в возрасте 27 лет. Об этом сообщил бывший клуб игрока «Коньяспор» в Twitter.

«Мы с сожалением сообщаем о смерти Чалыка, который завоевал любовь наших болельщиков с самого первого дня в клубе. Мы выражаем соболезнования родным и близким Ахмета», — говорится в заявлении клуба от 11 января. О причине гибели Чалыка сообщается в заявлении Футбольной ассоциации Турции. Он защищал цвета национальной команды с 2015 по 2017 год.

В составе сборной Турции Чалык принял участие на чемпионате Европы в 2016 году. На его счету один гол в восьми матчах за национальную команду.

На клубном уровне Чалык известен по выступлениям за «Генчлербирлиги» и «Галатасарай». В составе последнего он дважды выигрывал чемпионат Турции.

Николай Костюков
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