В Москве из СИЗО освободили белорусского анархиста

Суд в Москве не стал выдавать Минску белорусского анархиста Андрея Казимирова, которого на родине обвиняют в участии в массовых беспорядках, и освободил его из СИЗО. Об этом сообщил «Новой газете» адвокат мужчины Илларион Васильев.

По его словам, это произошло после того, как у белоруса истек предельный срок содержания под стражей — 12 месяцев. Прокуратура настаивала на новой мере пресечения для 22-летнего анархиста — запрет определенных действий, но суд отказал. Он также не стал экстрадировать мужчину в Белоруссию, несмотря на решение Генеральной прокуратуры, из-за запрета со стороны ЕСПЧ.

Андрей Казимиров был задержан в Москве 14 января 2021 года по запросу белорусских властей. На родине против него возбудили уголовное дело об участии в «массовых беспорядках», но отпустили под подписку о невыезде. Свою вину он не признал и заявил о мирном характере акций.

Ранее стало известно, что, несмотря на запрет ЕСПЧ, Россия выдала Белоруссии 25-летнего фигуранта уголовного дела о «причинении морального вреда силовикам» Дмитрия Подлобникова.