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«Реал» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Мадридкий «Реал» одержал победу над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании

Фото: ALBERT GEA / Reuters

Мадридский «Реал» добился победы над «Барселоной» и пробился в финал Суперкубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Реал» открыл счет в матче на 25-й минуте: отличился бразильский форвард команды Винисиус Жуниор. На 41-й минуте «Барселона» ответила точным ударом Люка де Йонга. На 72-й минуте французский нападающий «Реала» Карим Бензема вывел свою команду вперед. Ансу Фати из «Барселоны» сравнял счет на 83 минуте.

В основном времени команды победителя не выявили. Уже на 98-й минуте Федерико Вальверде поразил ворота каталонцев и принес победу «Реалу» в полуфинале.

Матч прошел в Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда. Во втором полуфинале Суперкубка Испании столкнутся мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао. Встреча пройдет 13 января. Финальный матч состоится 16 января.

Лидером по количеству побед в финале Суперкубка является «Барселона». На счету сине-гранатовых 13 трофеев. «Реал» выигрывал Суперкубок 11 раз.

Николай Костюков
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