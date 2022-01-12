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Купание россиянина в море в Крыму посреди января спровоцировало споры в сети

В Крыму россиянин устроил заплыв в море посреди зимы и вызвал споры в сети

В Крыму россиянин устроил заплыв в море посреди января и вызвал споры в сети. Действия мужчины попали на видео, его разместил Instagram-аккаунт @chp.crimea, освещающий события курортного региона.

На опубликованных кадрах видно, как россиянин купается Черном море, несмотря на сильные волны — сначала он с разбегу нырнул под воду, а затем поплыл в противоположную от берега сторону. Также можно заметить, что на пляже никого нет, а гуляющие по набережной одеты в теплые куртки.

Купание мужчины в зимой вызвало бурную дискуссию в комментариях. «Из такой отбойной волны очень сложно выйти, можно получить переохлаждение», «А потом будут почки болеть», «С этим шутки плохи», — писали они.

Другие наоборот восхитились его поступком. «Как настоящий дельфин!», «Красавчик», «Молодец мужик, в здоровом теле здоровый дух», «Бесстрашный человек», «Эффектно!» — отмечали подписчики.

Кроме того, пользователи писали ироничные комментарии под публикацией. «Видимо, отпуск выпал в январе, вот и веселится», «В Турцию поплыл, отчаянный», «Все дельфины в ураган уплывают в океан, а один из них отстал», — шутили они.

Мария Гейн
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