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В Госдуме порассуждали о невозможности возвращения смертной казни в России

Депутат Госдумы Крашенинников заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Возвращение смертной казни в России невозможно в силу ряда причин, страна уже прошла этот период и к нему не вернется. С таким мнением выступил глава комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает ТАСС в среду, 12 января.

«Это необратимая ситуация. Если выяснится, что это была судебная ошибка, — человека уже не вернуть», — отметил он.

При этом, парламентарий указал, что «наличие или отсутствие смертной казни не влияет на состояние преступности».

Также Крашенинников прокомментировал слова главы Конституционного суда Валерия Зорькина, который в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл» написал, что мораторий на смертную казнь в России на данном историческом этапе не исключает возможности ее возврата в будущем. По мнению депутата, эти слова были неверно интерпретированы, и работа Зорькина содержит «много различных выводов, почему смертная казнь в России невозможна». Кроме того, отметил парламентарий, в книге есть цитата о том, что в стране «сформировались устойчивые гарантии неприменения смертной казни».

Книгу Зорькина ранее прокомментировали в президентском Совете по правам человека. Там подчеркнули, что в ближайшее время возвращение смертной казни в России невозможно. Это может произойти только из-за приостановки моратория на ее применение.

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Игорь Дмитров
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