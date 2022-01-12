В Минобороны оценили уровень отношений России и НАТО

Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Об этом заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин, сообщает ТАСС.

По его словам, альянс не оценил инициативы нашей страны по деэскалации ситуации.

Фомин подчеркнул, что Россия все еще рассчитывает на конструктивный диалог с НАТО. Наша страна готова в кратчайшие сроки начать подготовку соглашений по гарантиям безопасности.

Ранее в США заявили, что предложения России по отказу от расширения НАТО и возврата к Основополагающему акту о взаимных отношениях 1997 года являются неприемлемыми для НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил дискуссию на прошедших в Брюсселе переговорах как непростую, отметив, что основные противоречия между Россией и НАТО будет трудно преодолеть.