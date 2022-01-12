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Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов фото в прозрачной юбке

Гимнастка Севастьянова выложила фото в прозрачной юбке и собрала девять тысяч лайков

Фото: @karolisha.s

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова поделилась новой фотографией в Instagram.

Российская спортсменка выложила фотографии с пляжа в прозрачной юбке в сетку и белом топе. За 16 часов с момента публикации фото собрало больше девяти тысячи лайков, а пользователи оставили сотни комментариев. «Это гипноз», «Как русалочка», «Попа просто ягодка», — восхитились фанаты в соцсети.

Севастьянова регулярно публикует в Instagram откровенные снимки. В конце декабря она поделилась фото в коротком платье.

Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В активе россиянки также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады она завершила карьеру.

Алексей Гусев
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