Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов снимком в коротком платье

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию в Instagram.

Российская спортсменка поделилась кадром в коротком обтягивающем платье. За 17 часов с момента публикации фото собрало 11,5 тысячи лайков, а пользователи оставили сотни комментариев, многие из которых восторженные. «На такой фигуре любое платье — эксклюзив», «Вы невероятная красавица». «Ах, эти ножки», — восхитились фанаты в соцсети.

Севастьянова регулярно публикует в Instagram откровенные снимки. В конце ноября она поделилась фото в белом купальнике.

Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В активе россиянки также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.