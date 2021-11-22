Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов новым откровенным снимком

Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в Instagram новое фото в бикини.

Гимнастка выложила откровенный снимок, на котором предстала в белом купальнике. Севастьянова сфотографировала собственное отражение в зеркале.

За сутки с момента публикации пост набрал более 11 тысяч лайков. «Шикарная фигура! Одна из самых красивых спортсменок!!!», «Очаровательная девушка», «Бомба», «Разбогатею, приеду с цветами!» — восхитились подписчики в комментариях.

Севастьянова регулярно публикует в Instagram откровенные снимки. Ранее 26-летняя спортсменка попозировала на Мальдивах в белой рубашке, с белым цветком в волосах и бюстгальтере, который наполовину обнажил ее грудь.

В апреле фолловеры озаботились поиском трусов Севастьяновой на фотографии. На снимке россиянка предстала в леопардовом топе и набедренной повязке той же расцветки.

Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.