Фьюри обвинил Усика в употреблении запрещенных препаратов

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри обвинил украинца Александра Усика в употреблении запрещенных препаратов. Об этом спортсмен рассказал в видео, которое опубликовал на странице в Twitter.

«Не могу поверить, что Эй-Джей взял и вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. Ты позволил маленькому стероидному человечку подняться из среднего веса и заняться тобой!» — прокомментировал Фьюри поражение соотечественника Энтони Джошуа от Усика. Он назвал Джошуа болваном и призвал его забрать все пояса. «Потребуется настоящий британский бомбардировщик «Ланкастер», такой как я, чтобы вернуть их в Британию», — отметил Фьюри.

Победа над Джошуа единогласным решением судей позволила Усику стать чемпионом мира по четырем престижным версиям: Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Бой состоялся 25 сентября.

Для звания абсолютного чемпиона мира украинцу недостает одного пояса — по версии Всемирного боксерского совета (WBC). На данный момент этим титулом у тяжеловесов владеет Фьюри. В его активе 31 победа в 32 боях. Еще одна встреча завершилась ничьей.