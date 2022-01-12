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Киселев отреагировал на смерть Михаила Зеленского

Журналист Киселев о Михаиле Зеленском: он был примером того, как нужно строить работу

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Журналист Дмитрий Киселев отреагировал на новость о смерти его коллеги, ведущего шоу «Прямой эфир» Михаила Зеленского. В своем Telegram-канале он написал несколько слов о скончавшемся журналисте.

По словам Киселева, Зеленский умел заражать своим оптимизмом и доброжелательностью. Телеведущий отметил, что его умерший коллега был очень талантлив и великолепно владел русским языком. Кроме того, Зеленский получил четыре высших образования, добавил журналист.

«Он был примером того, как нужно строить работу, — всегда был очень обходительным с коллегами, ни единой нотки звездности не было у него. И так безвременно ушел. Светлая память», — написал Киселев.

Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал кончину Зеленского и назвал возможную причину его смерти. По словам главы СЖР, у Зеленского было много творческих идей, которые он планировал реализовать.

О кончине Зеленского стало известно в ночь на 12 января. Сообщалось, что Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. Причиной смерти 46-летнего журналиста назвали инсульт.

Михаил Зеленский родился в Москве 7 сентября 1975 года. Во время учебы он работал диджеем «Радио А». С февраля 2001-го более десяти лет был ведущим программы «Вести-Москва». С 2011 по 2013 год вел ток шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Помимо этого, телеведущий преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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Дарья Кучерявых
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