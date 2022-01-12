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Первый канал обжаловал решение суда по иску Лозы

ТАСС: в суд поступила апелляционная жалоба Первого канала на решение по иску Лозы

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Первый канал обжаловал решение суда взыскать с него один миллион рублей по иску певца Юрия Лозы из-за песни «Плот». Об этом ТАСС сообщили в Московском городском суде.

«В суд поступила апелляционная жалоба Первого канала на решение по иску Лозы», — сказали в суде.

Ранее суд в Москве взыскал с Первого канала один миллион рублей по иску Лозы. Уточнялось, что Могорсуд рассмотрел исковое заявление певца к АО «Первый канал» 23 ноября. «Суд удовлетворил требования истца частично, взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере один миллион рублей и судебные расходы, в остальной части отказать», — сообщили в пресс-службе суда.

В июле пресс-секретарь суда Валерий Лазарев раскрыл подробности иска Лозы к Первому каналу. По его словам, певец выдвинул претензии из-за использования кавера на его песню «Плот» в музыкальном шоу «Голос». Лоза счел, что телеканал испортил его произведение. Также в иске говорилось о том, что ведущие и члены жюри «Голоса» озвучили несоответствующие действительности факты из биографии Лозы.

Об иске исполнителя к каналу стало известно 15 мая. Песня была использована в выпуске программы в октябре 2020 года. Музыкант потребовал взыскать с ответчика четыре миллиона рублей за нарушение авторских прав и один миллион — за моральный вред.

Дарья Кучерявых
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