Российский врач назвал меры подготовки к новой волне коронавируса

При подготовке к новой волне коронавируса в России следует предпринять ряд комплексных мер, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Он описал их в разговоре с «Лентой.ру».

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции. За это время, в первую очередь, следует восстановить уровень антител у тех, у кого он мог снизиться, считает Кондрахин.

«Это подготовка тех граждан и учреждений, которые работают с людьми. Это медики, педагоги, полицейские, военные», — подчеркнул врач. Также по мнению Кондрахина, важно продолжать работу по вакцинированию тех, кто еще не привит.

Помимо вакцинации, следует сформировать резервный коечный фонд, который будет развернут в случае, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Также надо наладить поставки необходимых медикаментов, чтобы не было дефицита, убежден врач.

«Необходимо проведение определенных мероприятий по раннему выявлению у граждан вируса и усиление контроля при поступлении граждан из-за границы», — сказал Кондрахин.

Также будет правильно вернуться к мерам, которые были предприняты на прошлом пике заражаемости коронавирусом, считает он. Речь идет о снижении количества людей на мероприятиях и переводе части сотрудников на удаленку. Особенно важно самоизолировать граждан с признаками воспалительных заболеваний, так как омикрон-штамм проявляется схоже с ОРВИ и ОРЗ, подчеркнул врач.

Это все в комплексе позволит снизить нагрузку. То есть мы не говорим о том, чтобы остановить болезнь. Это как ветер. Если запустил в окно, его уже не поймаешь. Вопрос в том, насколько у тебя окно открыто будет Андрей Кондрахин врач-терапевт, клинический фармаколог

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый рост заболеваемости COVID-19 в России неизбежен. А глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что число новых случаев COVID-19 в России при неблагоприятном развитии событий может превысить 100 тысяч человек ежесуточно.