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Столтенберг выдвинул России ультиматум на случай агрессии

Генсек НАТО пообещал увеличить военное присутствие в Восточной Европе в случае агрессии РФ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Руководство НАТО рассмотрит необходимость дальнейшего увеличения военного присутствия в Восточной Европе в случае агрессии России против Украины. Такой ультиматум Москве выдвинул генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

Политик пообещал, что если Россия продолжить стягивать войска к границе с Украиной или применит силу против Киева, то НАТО будет серьезно рассматривать необходимость нарастить военное присутствие в восточной части альянса.

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Ранее в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению СМИ, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

По словам Столтенберга, главной темой переговоров, на которой был сосредоточен фокус, стала ситуация вокруг Украины. Основное внимание было уделено последствиям напряженности между Москвой и Киевом для европейской безопасности.

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Дмитрий Сотак
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