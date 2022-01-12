На фоне итогов переговоров России НАТО цена на нефть выросла выше 85 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В ходе торгов стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent поднималась до 85,03 доллара, а затем опустилась 84,94 доллара. WTI с поставкой в феврале стоит 82,82 доллара за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 85 долларов за баррель 10 ноября 2021 года.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко говорил, что переговоры по гарантиям безопасности в Европе на заседании Совета Россия — НАТО были разговором по душам. Он также отметил, что риски, связанные с продолжением курса НАТО, могут перевесить все преимущества. По его словам, в НАТО продолжают основываться на принципе, что «будущее безопасности в Европе и Евроатлантике должно быть НАТО-центричным».

Во время брифинга по итогам переговоров он Глушко также указал, что если страны НАТО хотят сотрудничать с Россией, они должны принять ее роль как страны, которая гарантирует мир на огромном евроатлантическом пространстве.