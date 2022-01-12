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Раскрыты подробности церемонии вручения премии «Оскар»

Президент Hulu Originals Эрвич: «Оскар» впервые за три года обретет ведущего

Фото: Pixabay.com

Церемония вручения премии американской киноакадемии «Оскар» впервые за три года обретет ведущего, пишет Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича.

Кто именно станет ведущим 94-й церемонии, не уточняется. «Это мог бы быть я», — пошутил Эрвич, но подробности о ведущем раскрывать не стал. До этого церемонию вручения премии «Оскар» ведущий сопровождал в 2018 году. Шоу вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим должен был стать Кевин Харт, однако он отказался участвовать в мероприятии из-за скандала, вызванного его резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества.

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Организаторы не стали привлекать ведущего и в 2020 году. В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония прошла в смешанном формате одновременно в нескольких локациях. Было ограничено количество гостей.

Статуэтки «Оскар» в очередной раз вручат 27 марта. В шорт-лист попала финская картина режиссера Юхо Куосманена. Фильм был снят при сотрудничестве студий из Финляндии, России и Эстонии.

Алия Шарафутдинова
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