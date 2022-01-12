Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двое россиян вынесли 3,5 миллиона рублей из отделения почты

В Краснодаре грабители забрали сумку инкассаторов с 3,5 млн рублей из отделения почты

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

В Краснодаре двое мужчин ограбили отделение почты и вынесли из него инкассаторскую сумку с 3,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, преступление было совершено 6 января. Двое неизвестных в перчатках и масках пришли на почту и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, забрали сумку инкассаторов с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении.

При этом инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Пенсии и социальные пособия были выплачены в срок и в полном объеме.

Сейчас мужчин разыскивает полиция. Было заведено дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

14 декабря 2021 года сообщалось, что в Екатеринбурге вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей. На грабителе в момент нападения была длинная черная куртка с капюшоном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Сбежавший в Белоруссию польский солдат заявил об убийстве 240 беженцев
Ветерана Великой Отечественной оставили без воды после коммунальной аварии
В Союзе журналистов России прокомментировали смерть телеведущего Зеленского
Россиянин выпил на спор бутылку водки, впал в кому и умер
Предсказана огромная мощь VR-шлема Apple
Стала известна предварительная причина смерти журналиста Михаила Зеленского
Белла Хадид снялась в откровенном нижнем белье и восхитила поклонников
В ВОЗ назвали группы риска при инфицировании омикрон-штаммом COVID-19
Токаев прибыл в пострадавшую от беспорядков Алма-Ату
Идрак Мирзализаде сравнил КВН и шоу «Игра»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter