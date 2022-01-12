Двое россиян вынесли 3,5 миллиона рублей из отделения почты

В Краснодаре двое мужчин ограбили отделение почты и вынесли из него инкассаторскую сумку с 3,5 миллиона рублей. Об этом в среду, 12 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, преступление было совершено 6 января. Двое неизвестных в перчатках и масках пришли на почту и, угрожая сотрудникам предметом, похожим на пистолет, забрали сумку инкассаторов с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении.

При этом инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Пенсии и социальные пособия были выплачены в срок и в полном объеме.

Сейчас мужчин разыскивает полиция. Было заведено дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

14 декабря 2021 года сообщалось, что в Екатеринбурге вооруженный пистолетом россиянин ограбил банк на 10 миллионов рублей. На грабителе в момент нападения была длинная черная куртка с капюшоном.

