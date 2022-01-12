Украинские силовики захотели задержать Порошенко в аэропорту

Государственная пограничная служба Украины готовится задержать пятого президента страны Петра Порошенко сразу после его возвращения из-за границы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Политик сослался на данные внутренней электронной базы силовиков. Они подтверждают заявление соратников бывшего президента, согласно которому, Порошенко вернется на Украину в понедельник, 17 января.

Пограничники захотели задержать оппозиционера прямо в аэропорту Борисполь. «Петр Порошенко прибывает в Украину 17 января в 9.10 рейсом W61567 Варшава — Киев. Напротив фамилии стоит пометка — "арест"», — написал Мосийчук.

Сведения экс-депутата косвенно подтверждают источники украинского Telegram-канала VESTI. Они указали, что Печерский райсуд Киева разрешил задержать Порошенко и сразу доставить его на заседание по мере пресечения. Официально эта информация не подтверждена.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля у неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Он пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.