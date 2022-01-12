Описаны новые проблемы со здоровьем при постковидном синдроме

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук Павел Воробьев и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов в беседе с Ura.ru описали, с какими новыми проблемами может столкнуться организм человека, вылечившегося от коронавирусной инфекции.

«Для постковида характерно нарушение аппетита, поносы, которые мы легко купируем, различные боли, вздутия, так как идет поражение центральной нервной системы, которая в том числе регулирует пищеварительные функции. Это чисто постковидная ситуация. Все симптомы быстро уходят при атикоагулянтной терапии», — предупредил Воробьев.

Тимошилов, в свою очередь, добавил, что при постковидном синдроме в некоторых случаях начинается развитие аутоиммунных гастритов. Медик отметил, что в таких случаях в организме появляются антитела, которые могут повреждать собственные ткани. Это может привести к атрофическому гастриту, когда слизистая желудка теряет свои свойства и вырабатывает меньше пищеварительных ферментов, в связи с чем появляются проблемы с перевариванием ряда продуктов.

Ранее директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19. По мнению эксперта, пандемия будет продолжаться не менее года, пока коронавирус не станет обычным сезонным заболеванием.