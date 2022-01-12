Норвежский тренер выступил с заявлением из-за мошенничества лыжников команды

Норвежский тренер по лыжным гонкам Торстейн Драйнес выступил с заявлением из-за использования спортсменами команды запрещенных гоночных смазок на Кубке Скандинавии в Фалуне. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что шокирован произошедшим, в особенности из-за того, что спортсмены делают это сознательно. Он посчитал, что подобное может привести к снятию сборной Норвегии с турниров. «Я думаю, что спорт — это честная игра, а то, что происходит — это нечестно. Предосудительно с моральной точки зрения», — подчеркнул Драйнес.

О применении лыжниками запрещенных смазок стало известно 11 января. Спортсмены использовали материалы с типом фтора, запрещенным к продаже в странах Евросоюза. Отмечалось, что такие смазки могут обеспечить конкурентное преимущество лыжникам, использующим их.

Международная федерация лыжного спорта ввела подобный запрет летом прошлого года.