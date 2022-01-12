Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина засняла реакцию мужа на подаренный ею Mustang и прославилась в сети

Американка подарила супругу машину Mustang GT на Рождество и сняла его восторг на видео

Жительница города Сентертон, штат Арканзас, подарила мужу роскошный автомобиль на Рождество и прославилась в сети. На соответсвующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

43-летняя Эми Грин (Amy Green) сняла реакцию супруга Джимми (Jimmy) на камеру. На кадрах видео мужчина ищет подарок в рождественском чулке возле украшенной елки, а затем вытаскивает из него ключи от культовой машины Mustang GT. «Не может быть! И она уже стоит снаружи? Ты купила мне чертов Mustang?» — восклицает американец и бросается к выходу из дома. Обнаружив подарок во дворе, он начинает плакать и подпрыгивать от восторга на глазах у прохожих.

Как рассказала Эми Грин, Mustang всегда был машиной мечты ее мужа, однако он не рассчитывал однажды стать ее владельцем. «Было множество праздников, когда Джимми оставался без подарка и работал в трех местах одновременно, чтобы у нашей дочери было прекрасное Рождество. Поэтому таким образом я показала ему, как сильно мы его любим», — рассказала женщина.

Публикация Грин стала вирусной и набрала 13,4 миллиона лайков. В настоящий момент на страницу героини материала подписаны 28,7 тысячи человек.

Дина Васильева
Обсудить
Последние новости
Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева
Названа причина смерти актера из сериала «Глухарь»
Китай потребовал закрыть «разбросанные по миру» секретные тюрьмы США
Названа неожиданная причина массовых увольнений
Хозяйка спасла собаку из пасти волка
Российские школьники толпой издевались над девочкой-сиротой и попали на видео
Служивший с Гитлером солдат вспомнил его высказывания о «еврейских паразитах»
Губерниев ответил на вызов Джигурды
Женщина засняла реакцию мужа на подаренный ею Mustang и прославилась в сети
Врач рассказал о коварных осложнениях омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter