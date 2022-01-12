Женщина засняла реакцию мужа на подаренный ею Mustang и прославилась в сети

Жительница города Сентертон, штат Арканзас, подарила мужу роскошный автомобиль на Рождество и прославилась в сети. На соответсвующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

43-летняя Эми Грин (Amy Green) сняла реакцию супруга Джимми (Jimmy) на камеру. На кадрах видео мужчина ищет подарок в рождественском чулке возле украшенной елки, а затем вытаскивает из него ключи от культовой машины Mustang GT. «Не может быть! И она уже стоит снаружи? Ты купила мне чертов Mustang?» — восклицает американец и бросается к выходу из дома. Обнаружив подарок во дворе, он начинает плакать и подпрыгивать от восторга на глазах у прохожих.

Как рассказала Эми Грин, Mustang всегда был машиной мечты ее мужа, однако он не рассчитывал однажды стать ее владельцем. «Было множество праздников, когда Джимми оставался без подарка и работал в трех местах одновременно, чтобы у нашей дочери было прекрасное Рождество. Поэтому таким образом я показала ему, как сильно мы его любим», — рассказала женщина.

Публикация Грин стала вирусной и набрала 13,4 миллиона лайков. В настоящий момент на страницу героини материала подписаны 28,7 тысячи человек.