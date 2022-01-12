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Хозяин лошадей на Алтае рассказал об убийстве словами «лучше бы меня застрелили»

Владелец убитых лошадей в Алтайском крае: лучше бы меня застрелили, чем вот так

Фото: Telegram-канал SHOT

Николай Дроков, хозяин табуна, в котором расстреляли более полусотни лошадей, прокомментировал произошедшее. Его слова приводит «360».

По его словам, он ни с кем не ссорился и никому не переходил дорогу. «Лучше бы меня застрелили, чем вот так вот, одиннадцать лет напрасного труда. Если я в чем-то виноват перед кем-то (...) Я сам не могу понять, как так можно: загнать в угол лошадей и перестрелять всех», — сказал мужчина.

Николай признался, что не исключает вину кого-то из местных жителей. Владелец табуна выразил надежду, что виновного поймают и накажут. Также он отметил, что гибель животных принесла ему ущерб примерно на пять миллионов рублей.

«Ружье импортное. Не наше, наши так не стреляют. Некоторые пули даже навылет проходили. А тем более застревали у жеребенка в утробе матери. Выковыривали пулю», — объяснил Дроков. Хозяин лошадей вспомнил, что около года назад подобным образом расстреляли семь лошадей у его товарища. Однако тогда пули не были обнаружены.

О массовом убийстве в селе Алексеевка Алтайского края стало известно 11 января. Хозяин животных утверждает, что лошади расстреляны снайперски: по два выстрела — под лопатку и под сердце. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Происшествие на Алтае пообещали взять на контроль в Государственной Думе. Председатель комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что планирует направить запросы по инциденту в МВД, а также проконсультироваться с юристами.

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Никита Абрамов
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