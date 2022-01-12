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Брат и сестра узнали о существовании друг друга благодаря покупке на eBay

Мужчина познакомился с отцом и сестрой благодаря покупке программы футбольного матча

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

В Эдинбурге, Шотландия, брат и сестра узнали о существовании друг друга и познакомились благодаря покупке на eBay. Об этом сообщает Edinburgh Live.

37-летний Росс Колхун рассказал, как однажды заказал на eBay программу футбольного матча Хартса против Ливерпуля. Оплатив покупку, он неожиданно получил возврат денег и сообщение от владельца товара, которым оказался его отец. Колхун объяснил, что он не был знаком с родителем и никогда его не видел.

Мужчины начали общаться, и вскоре ирландец узнал, что у него есть 31-летняя сестра Эрин. Колхун сразу же захотел лично познакомиться с семьей отца, но ему пришлось дождаться снятия ограничений на передвижения, связанных с пандемией COVID-19.

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В начале года брат и сестра встретились лично. По словам ирландца, у них оказалось много общего, например, похожее образования в сфере искусства. В ближайшем будущем Колхун планирует познакомиться с остальными родственниками по линии отца.

Ранее сообщалось, что в США не знавшие о существовании друг друга сестры, которых разлучили в детстве, нашлись благодаря тесту ДНК и встретились. Во время карантина в связи с пандемией COVID-19 сестры регулярно общались по телефону, а в декабре 2021 наконец смогли встретиться лично.

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Евгения Черкасова
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