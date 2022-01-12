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Рогозин рассказал о настроении на Байконуре по отношению к министру Умарову

Глава «Роскосмоса» Рогозин: на космодроме Байконур министру Аскару Умарову будут не рады
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о настроении на Байконуре по отношению к новому министру информации Казахстана Аскару Умарову. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Рогозина, Аскару Умарову на космодроме Байконур будут не рады. «Мы его там не ждем», — подчеркнул он.

Аскар Умаров получил министерский портфель после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его ведомство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым и его министерством, так как тот придерживается русофобских взглядов. Сам новый министр ответил на обвинения тем, что его образ в России демонизируют и он не является тем, кем его представляют.

Марина Совина
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