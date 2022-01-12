В США потребовали принять меры против союзников Сирии

Сенаторы от демократической и республиканской партий США направили открытое письмо администрации президента Джо Байдена с требованием провести межведомственный брифинг по поводу политики, проводимой США в отношении Сирии. Сообщение об этом было опубликовано на сайте сенатора Роберта Менендеса.

Американские сенаторы от демократической и республиканской партии Роберт Менендес, Грегори Микс, Джеймс Риш и Майкл Маккол в открытом письме выразили обеспокоенность тем, что ряд арабских стран продолжает расширять свои формальные и неформальные отношения с действующим сирийским режимом, и потребовали принять соответствующие меры в отношении стран-союзников Сирии. Авторы письма также выступают против возвращения Сирии в Лигу арабских государств и призвали продолжать дипломатическую изоляцию Дамаска.

Сенаторы заявили, что достигнутые США успехи в гуманитарной сфере в регионе могут оказаться напрасными в случае отсутствия «более широкой дипломатической стратегии по разрешению десятилетней гражданской войны».

В ноябре 2021 года более 30 членов Конгресса США заявили, что сомневаются в законности действий, осуществленных администрацией президента Джо Байдена в Сирии. В письме в Белый дом конгрессмены отметили, что обеспокоены «опасным заявлением» администрации Байдена о том, что вторая статья Конституции страны дает право Конгрессу для осуществления ударов.

В прошлом году Байден заявил, что США сталкиваются с более серьезными угрозами, чем та, которая исходит от Афганистана и террористического движения «Талибан» (запрещено в России). Сохранение американского присутствия на северо-востоке Сирии назвали первоочередным приоритетом администрации президента США.