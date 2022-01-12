В Индии сочли невозможным остановить омикрон-штамм

Индийский врач-эпидемиолог, председатель Научно-консультативного комитета Национального института эпидемиологии при Индийском совете медицинских исследований Джаяпракаш Мулиил счел, что омикрон-штамм коронавируса «практически невозможно остановить». Его слова приводит ТАСС.

«Мы имеем дело с совсем другим вирусом. Он намного мягче, чем дельта, но, как вы все знаете, дело не только в этом — его практически невозможно остановить», — заявил эксперт.

По словам Мулиила, ревакцинация, которая началась в Индии, не остановит быстрое распространение этого варианта вируса. «Разницы нет — инфицирование произойдет. Это произошло во всем мире независимо от этого», — подчеркнул он.

Специалист также отметил, что, несмотря на угрозу широкого распространения этого варианта инфекции, этот вирус больше не вызывает страх, так как омикрон-штамм более мягкий и гораздо реже приводит к госпитализации. «Это болезнь, с которой мы можем справиться», — добавил он.

Ранее основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал, что число заражений коронавирусом в мире пойдет на спад после того, как волна омикрон-штамма стихнет. Большинство тяжелых случаев болезни будет наблюдаться среди непривитых граждан, считает он.