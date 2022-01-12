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Слова о русофобии нового казахского министра посчитали элементом торга

Политолог Салин объяснил торгом слова о русофобии казахского министра Умарова
Аскар Умаров

Аскар Умаров. Кадр: Roman Romanov / YouTube

Назначение новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова вряд ли испортит отношения страны с Россией, считает политолог Павел Салин. Об этом он сказал «Ленте.ру». По его мнению, заочная перепалка с главой Россотрудничества Евгением Примаковым — элемент торга между странами.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что его ведомство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым и его министерством, так как тот придерживается русофобских взглядов. Сам Умаров ответил на обвинения тем, что его образ в России демонизируют и он не является тем, кем его представляют.

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Примаков, скорее всего, является одним из фронтменов завуалированного торга, который Москва ведет с Казахстаном после слов президента Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, предположил Салин.

«В интересы Москвы такое развитие событий не входит, она все-таки хотела конвертировать свое присутствие в Казахстане в какие-то в первую очередь экономические бонусы. Поскольку для того, чтобы выглядеть красиво в глазах общественности, апеллировать нужно не к шкурным интересам, а к каким-то идеалистическим моментам, то и всплыла эта история с предполагаемыми заявлениями казахстанского министра», — объяснил политолог.

По его мнению, претензии с российской стороны сойдут на нет, если власти Казахстана пойдут Москве навстречу в определенных, прежде всего экономических, вопросах.

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Екатерина Смирная
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