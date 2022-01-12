Российский вирусолог поделился прогнозом на развитие ситуации с COVID-19 в мире

Возникшая во всем мире новая волна COVID-19 может стать последней. Таким прогнозом на развитие ситуации с инфекцией поделился в разговоре с News.ru российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

Специалист отметил, что по всему миру заболеваемость омикрон-штаммом выросла в три раза по сравнению с дельтой. «Насколько заболеваемость может подскочить в России, конечно, сказать трудно, поскольку речь идет об официальных цифрах», — заявил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в мире остается сложной, количество заболевших в Европе и США остается высоким.

Глава государства сослался на информацию о суточном количестве заражений в США, которое уже превысило 1 миллион.

Накануне в Роспотребнадзоре допустили, что при неблагоприятном сценарии количество заражений омикрон-штаммом в России может превысить 100 тысяч человек в сутки.