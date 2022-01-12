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В Германии высказались о вступлении Украины в НАТО

Кабинет министров ФРГ заявил, что не рассматривает вопрос вступления Украины в альянсы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Германия не рассматривает вопрос о вступлении Украины в какие-либо международные альянсы. Об этом высказался официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По словам Хебештрайта, каждая страна вправе самостоятельно решать, к какому альянсу она хочет присоединиться. Работа должна вестись «в тесной координации с конкретным альянсом», уточнил он. Представитель немецкого кабмина отметил, что вступление Украины в альянсы не стоит на повестке, несмотря на то, что Киев выражал желание присоединиться к НАТО.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, и именно поэтому украинские власти хотят «массивной военной поддержки».

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, замглавы киевской делегации в контактной группе по Донбассу Александр Мережко призвал ускорить вступление Украины в НАТО после событий в Казахстане. При этом политик признал, что решение этого вопроса зависит не от Киева.

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Варвара Кошечкина
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