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Вдова Зеленского удалила все посты в социальной сети после его смерти

Вдова телеведущего Зеленского Рубинчик удалила все фото из соцсети после смерти мужа
Михаил Зеленский

Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak / Global Look Press

Вдова телеведущего Михаила Зеленского, психолог Мила Рубинчик, после смерти супруга удалила все посты в своем Instagram-аккаунте.

Несмотря на то, что женщина раньше часто публиковала контент в социальной сети, сейчас на ее странице нет ни одной фотографии. Она никак не стала комментировать произошедшее. По данным «Комсомольской правды», Зеленский и Рубинчик поженились в 2018 году. Это был третий брак для телеведущего. Рубинчик является автором популярного YouTube-канала «Прокрастинатор». Психолог помогает пользователям достигать целей. Она преподает курс «Инструкция по управлению женщиной».

О смерти известного телеведущего стало известно во вторник, 11 января. Зеленский вместе с супругой отдыхал в Доминикане. По предварительным данным, у него случился инсульт. Врачи довезли его до больницы, но спасти не смогли.

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Алия Шарафутдинова
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