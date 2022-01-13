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Американцев после переговоров предупредили о «других методах» защиты России

Сенатор Климов предупредил о последствиях неудачи на переговорах России и США

Фото: Olivier Hoslet / Reuters

Если переговоры по гарантиям безопасности России, НАТО и США завершатся неудачей, Москва будет вынуждена прибегнуть к другим методам защиты и обеспечения безопасности, сказал сенатор Совфеда Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он также обвинил Вашингтон в блокировке дипломатических каналов.

Предложения России по нерасширению НАТО на восток неприемлемы, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Климов заметил, что шансы достигнуть соглашения сейчас крайне невелики.

«Мы сформулировали свою позицию. Штаты заявили, что готовы дать нам письменный ответ, но его пока так никто и не видел. Складывается такое ощущение, что Вашингтон не понимает всей серьезности ситуации. Мы же в ответ уже говорили, что, раз они блокируют дипломатические методы решения жизненно важных для нас проблем, то нам придется другими методами достигать нашей безопасности», — заявил сенатор.

Это не наш выбор — весь мир видел, что мы предлагали, никто не делал из этого тайны. Очень хотелось бы узнать, что США и НАТО готовы предложить нам в ответ

Андрей КлимовСенатор Совфеда

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Конгрессе США доминирует желание торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном.

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Наталия Белова
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