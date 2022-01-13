Школы на Урале «минировали» сообщениями из-за рубежа

По данным ФСБ, сообщения о минировании школ и других организаций в Свердловской области рассылали из-за рубежа. Об этом в четверг, 13 января, сообщает РБК.

По данным ведомства, злоумышленники хотели создать панику в обществе, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в области. Еще одна цель таких сообщений — отвлечь сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу из 163. По данным департамента образования администрации города, уже к 9 утра по местному времени было известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий.

Помимо школ эвакуации пришлось провести и в других учреждениях: в Уральском госуниверситете путей сообщения, в Горном университете, в Екатеринбургском театральном институте. В Уральской государственной консерватории имени Мусоргского из-за эвакуации пришлось перенести экзамены.

За два дня в общей сложности в России были срочно эвакуированы около 300 школ из-за сообщений о минировании. Рассылка сообщений началась с трех часов ночи.