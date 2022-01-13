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Мурашко заявил о передаче иммунитета от коронавируса через грудное вскармливание

Глава Минздрава Мурашко: иммунитет от коронавируса передается через грудное вскармливание

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Полученный в результате вакцинации иммунитет может быть передан матерью ребенку через грудное вскармливание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Он отметил, что младенцы получают таким образом иммунитет не только от коронавируса, однако сейчас эта информация может быть особенно ценной, учитывая последние сообщения о том, что омикрон-штамм поражает в том числе и детей.

Исходя из этого, глава Минздрава подчеркнул важность вакцинации для мам и беременных женщин.

В четверг, 13 февраля, стали известно, что в Финляндии скончался зараженный омикроном ребенок. Пока не уточняется, стал ли коронавирус основной его смерти. Это первый случай ассоциированного с COVID-19 летального исхода у детей в стране.

Ранее о заражении омикроном детей самого раннего возраста предупредила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. Она отметила, что, согласно данным из ЮАР, симптомы коронавируса ярче проявляются у детей до трех лет.

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Роман Кирьянов
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