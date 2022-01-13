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Стало известно о состоянии заболевшего омикрон-штаммом полугодовалого россиянина

Роспотребнадзор: инфицированный омикроном полугодовалый ребенок лечится дома

Фото: Unsplash

В Ростовской области полугодовалый ребенок, который инфицирован омикрон-штаммом, лечится дома, госпитализация ему не понадобилась. О состоянии шестимесячного россиянина сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, его цитирует ТАСС.

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«У других членов семьи коронавирус не выявлен. Четырнадцать дней лечебно-профилактическая организация будет осуществлять наблюдение за ними», — рассказал Ковалев.

Также стало известно, что жительница Ростовской области, у которой подтвержден омикрон, не является матерью младенца. Ее инфицирование никак не связано с шестимесячным ребенком, заявил руководитель ведомства.

Ранее в декабре 2021 года выяснилось, что инфицирование южноафриканским вариантом вируса в регионе подтверждено у прилетевшего из Конго 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета.

О неизбежности новой волны заболевания из-за омикрона заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что в стране выявлено 698 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, большая часть из которых приходится на Московский регион.

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Анастасия Шейкина
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