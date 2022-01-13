Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Глава Минздрава Мурашко: за два месяца темпы заболеваемости COVID-19 в России снизились
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За последние два месяца в России снизились темпы заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что в стране снизились показатели смертности пациентов с коронавирусом.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022 года, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30 процентов, адекватно же снизились и показатели смертности», — объяснил Мурашко.

Также он обратил внимание на ситуации с омикрон-штаммом коронавируса в других странах и отметил, что они показывают необходимость подготовки к подобному и в России.

В России впервые с прошлого года за сутки выявили 21 155 случаев коронавируса, что является максимум с 28 декабря. За все время пандемии количество заболевших в стране достигло 10 723 305.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Названо условие принятия угрожающего резким подорожанием ОСАГО закона
Байден направит медбригады в шесть штатов США для помощи в борьбе с COVID-19
В США туристы годами обворовывали богатые дома и попались благодаря GPS-трекеру
Новая Зеландия укрыла бывшего вице-президента Афганистана с 13 родственниками
Генсек ОДКБ объявил о завершении миротворческой миссии в Казахстане
Кремль отреагировал на обвинения в адрес «Северного потока-2»
В России изобрели тест для быстрого определения омикрон-штамма COVID-19
Российские полицейские обнаружили тело мужчины с пакетом на голове
Чубайс рассказал об уходе России от «тупого» пути развития
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter