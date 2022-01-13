Мурашко заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в России

За последние два месяца в России снизились темпы заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что в стране снизились показатели смертности пациентов с коронавирусом.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022 года, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30 процентов, адекватно же снизились и показатели смертности», — объяснил Мурашко.

Также он обратил внимание на ситуации с омикрон-штаммом коронавируса в других странах и отметил, что они показывают необходимость подготовки к подобному и в России.

В России впервые с прошлого года за сутки выявили 21 155 случаев коронавируса, что является максимум с 28 декабря. За все время пандемии количество заболевших в стране достигло 10 723 305.