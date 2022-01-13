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Среда обитания

Безопасная для планеты энергия оказалась угрозой для уникальных животных

Солнечные электростанции помешали размножению занесенных в Красную книгу флоридских пантер

Фото: DanitaDelimont.com / Globallookpress.com

Ученые из Флоридского атлантического университета увидели в безопасной для планеты энергии угрозу для уникального вида животных. Разрастающиеся в американском штате солнечные электростанции помешали размножаться флоридским пантерам, которые находятся на грани исчезновения. Результаты исследования опубликованы на сайте учебного заведения.

Специалисты изучили 45 существующих и запланированных солнечных парков во Флориде рядом с ареалами обитания пантер. Оказалось, что появление углеродно-нейтральных электростанций сократило так называемые «коридоры дикой природы» — свободные от искусственных препятствий зоны, где пантеры могут жить, гулять и заводить потомство. По данным Национальной федерации дикой природы (National Wildlife Federation), в мире осталось чуть более пяти процентов исторической популяции флоридских пантер — от 120 до 130 особей.

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Уничтожить занесенных в Красную книгу животных могут любые изменения в среде обитания, включая возведение необходимых людям построек или загрязнение атмосферы токсичными веществами. Самцам флоридских пантер необходимо не менее 500 квадратных километров для жизни и размножения, однако планы США по развитию возобновляемой энергетики в регионе ставят под угрозу безопасность животных — по оценкам экспертов, в следующем десятилетии мощность солнечных электростанций во Флориде вырастет с 1700 до 12,5 тысячи мегаватт.

Исследователи выяснили, что солнечные парки могут не только блокировать пути для перемещения пантер, но и быть травмоопасными для них. Некоторые электростанции обнесены заборами с колючей проволокой, об которую животные могут смертельно пораниться. Исследователи призывают энергетические компании учитывать при проектировании предприятий наличие альтернативных маршрутов для животных, чтобы исключить негативное воздействие на природу.

Ранее ветряные электростанции в Норвегии оказались угрозой для оленеводческих пастбищ народа саамы. Ветряки навредили привычному ведению хозяйства, за что хозяева фермы подали в суд на энергетическую компанию. В результате проверки выяснилось, что необходимых лицензий на установку ветряных турбин у фирмы нет, и теперь электростанции могут снести.

Анна Аверьянова
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