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Нарколог перечислил способы восстановить печень после праздников

Нарколог Исаев: отказ от алкоголя и диета помогут восстановить печень после застолий

Фото: Pixabay

Руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев перечислил способы восстановить печень после новогодних застолий. В интервью радио Sputnik он порекомендовал россиянам отказаться от алкоголя и держать диету.

По словам Исаева, алкоголь — токсичное вещество, и после него организм нуждается в постановлении. «Если человек всерьез злоупотребил спиртными напитками, отмечая наступление Нового года, и теперь ощущает тяжелые последствия своей неосторожности, то лучше обратиться за медицинской помощью», — отметил он.

«Надо стабильно принимать напитки, которые содержат витамин C. Также надо есть творог, потому что он содержит метионин. Эта аминокислота благотворно влияет на печень», — пояснил специалист. Он рассказал о загородных пансионатах для детокса, куда можно отправиться после праздников. Это поможет прийти в норму и улучшить обменные процессы организма благодаря прогулкам на свежем воздухе.

Ранее врач-диетолог Юлия Бурякова рекомендовала россиянам устроить разгрузочный день после долгих праздников. Она напомнила, что в диетологии существует так называемые монодни, в которые людям разрешается употреблять в пищу только два продукта, например, кефир и творог. Также, по словам Буряковой, эффективны комбинированные диеты, которые включают овощи, фрукты, яичный белок и белое мясо.

Марина Совина
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