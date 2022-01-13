В управделами президента раскрыли подробности о погибших при падении лифта

В Управлении делами президента России раскрыли подробности о двух рабочих, погибших из-за падения лифта в «Президент-Отеле» в центре Москвы. Как сообщили в управделами РИА Новости, погибшие н являются сотрудниками гостиницы.

Мужчины работали в компании по обслуживанию лифтового оборудования.

«В ходе регламентных работ по обслуживанию лифтового хозяйства в "Президент-Отеле" погибли двое рабочих подрядной организации, осуществляющей по договору обслуживание данного оборудования», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщил Telegram-канал «112», жертвами стали граждане Армении: 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян.

Вечером в четверг, 13 января, в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке в Москве при падении лифта с седьмого этажа погибли двое рабочих. Один из погибших находился в лифте, а второй оказался между кабиной и стеной. Известно, что в здании гостиницы проводился ремонт. По предварительным данным, причиной падения стало нарушение техники безопасности.