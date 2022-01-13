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Умерла легендарная рок-певица Ронни Спектор

Американская рок-певица Ронни Спектор скончалась в возрасте 78 лет

Фото: Globallookpress.com

В США умерла основательница группы The Ronettes Вероника Иветт Беннетт, более известная под псевдонимом Ронни Спектор. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

Известно, что Спектор скончалась в среду, 12 января, после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Легендарной американской рок-певице было 78 лет. Других подробностей не приводится.

«Ронни прожила свою жизнь с блеском в глазах, веселым настроением, злым чувством юмора и улыбкой на лице. Она была полна любви и благодарности. Ее радостный голос, игривый характер и волшебное присутствие будут жить во всех, кто знал, слышал или видел ее», — говорится в заявлении семьи артистки.

Вероника Иветт Беннетт родилась 10 августа 1943 года в Нью-Йорке. Она выросла в Восточном Гарлеме и в 1961 году вместе с двумя сестрами основала девичью группу The Ronettes. Коллектив подписал контракт с продюсером Филом Спектором, за которого исполнительница позже вышла замуж. The Ronettes выпустили ряд хитов 1960-х годов, среди которых Be My Baby и Walking in the Rain. Журнал Rolling Stone включил Спектор в свой список «100 величайших певцов и певиц всех времен», где она заняла 69 место, а композиция Be My Baby была внесена в Зал славы рок-н-ролла.

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Сергей Равин
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